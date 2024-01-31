Рэшфорд вышвырнул свою девушку из номера отеля в Белфасте

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поссорился со своей французской девушкой во время поездки в Белфаст на прошлой неделе.

Напомним, поездка в Белфаст уже стоила Рэшфорду двухнедельной зарплаты, а также серьезного разговора с главным тренером Эриком Тен Хагом и руководителями клуба.



Помимо того, что Рэшфорд посещал увеселительные заведения вроде ночного клуба или паба, устроив 12-часовой марафон по употреблению текилы, Маркус также поругался со своей новой девушкой.



Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд шокировал гостей пятизвездочного отеля в Северной Ирландии, в три часа ночи выставив возлюбленную из номера отеля и выбросив ее вещи в коридор. Так Маркус отреагировал на обвинения своей пассии в том, что он целовался с другой девушкой в ночном клубе.



Свидетели утверждают, что девушка собрала свои вещи и пошла на ресепшен требовать отдельный номер.