Рэшфорд вышвырнул свою девушку из номера отеля в Белфасте
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поссорился со своей французской девушкой во время поездки в Белфаст на прошлой неделе.
Напомним, поездка в Белфаст уже стоила Рэшфорду двухнедельной зарплаты, а также серьезного разговора с главным тренером Эриком Тен Хагом и руководителями клуба.
Помимо того, что Рэшфорд посещал увеселительные заведения вроде ночного клуба или паба, устроив 12-часовой марафон по употреблению текилы, Маркус также поругался со своей новой девушкой.
Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд шокировал гостей пятизвездочного отеля в Северной Ирландии, в три часа ночи выставив возлюбленную из номера отеля и выбросив ее вещи в коридор. Так Маркус отреагировал на обвинения своей пассии в том, что он целовался с другой девушкой в ночном клубе.
Свидетели утверждают, что девушка собрала свои вещи и пошла на ресепшен требовать отдельный номер.
31.01.2024 17:00
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очередной тупой нигга
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Достойный кавалер ордена британской империи)
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Типичный манк на большой зп, которому в этой жизни уже ничо не интересно. Деньги губят людей
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типичный негр. но хуесосача выгонять лишнее
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Если бы мне платили такие деньги, я бы тоже отдыхал в ночных клубах и трaхaл французских девушек.
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Заебись отдохнул:)
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Какой же он припизденный уебан. МЮ просто проклят, одни долбаебы в команде
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Скоро будет обвинен в изнасиловании и будет также катать вату как и Антони.
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