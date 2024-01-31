Рэшфорд вышвырнул свою девушку из номера отеля в Белфасте

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поссорился со своей французской девушкой во время поездки в Белфаст на прошлой неделе.

Напомним, поездка в Белфаст уже стоила Рэшфорду двухнедельной зарплаты, а также серьезного разговора с главным тренером Эриком Тен Хагом и руководителями клуба.

Помимо того, что Рэшфорд посещал увеселительные заведения вроде ночного клуба или паба, устроив 12-часовой марафон по употреблению текилы, Маркус также поругался со своей новой девушкой.

Как сообщает Daily Mail, Рэшфорд шокировал гостей пятизвездочного отеля в Северной Ирландии, в три часа ночи выставив возлюбленную из номера отеля и выбросив ее вещи в коридор. Так Маркус отреагировал на обвинения своей пассии в том, что он целовался с другой девушкой в ночном клубе.

Свидетели утверждают, что девушка собрала свои вещи и пошла на ресепшен требовать отдельный номер.


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1116

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  1. maximka 31.01.2024 18:01 # maximka
    очередной тупой нигга

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  2. redwhitegun 31.01.2024 17:50 # redwhitegun
    Достойный кавалер ордена британской империи)

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  3. kagawa 31.01.2024 17:34 # kagawa
    Типичный манк на большой зп, которому в этой жизни уже ничо не интересно. Деньги губят людей

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  4. narcot 31.01.2024 17:34 # narcot
    типичный негр. но хуесосача выгонять лишнее

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  5. drogba11cool 31.01.2024 17:33 # drogba11cool
    Если бы мне платили такие деньги, я бы тоже отдыхал в ночных клубах и трaхaл французских девушек.

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  6. black-sumrak1990 31.01.2024 17:31 # black-sumrak1990
    Заебись отдохнул:)

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  7. vyrentz 31.01.2024 17:17 # vyrentz
    Какой же он припизденный уебан. МЮ просто проклят, одни долбаебы в команде

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  8. merzlov7 31.01.2024 17:02 # merzlov7
    Скоро будет обвинен в изнасиловании и будет также катать вату как и Антони.

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