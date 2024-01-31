Штейдтен — фаворит на роль нового спортивного директора "Ливерпуля"

Фаворитом на роль нового спортивного директора "Ливерпуля" стал Тим Штейдтен из "Вест Хэма".

Напомним, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается со своим главным тренером Юргеном Клоппом, а спортивный директора Йорг Шмадтке уходит еще раньше — после закрытия зимнего трансферного окна.



Ранее "Ливерпуль" пытался договориться с Майклом Эдвардсом, но тот, несмотря на обещания дополнительной власти, отказался вернуться в клуб, который он покинул летом 2022.



Как сообщает Daily Mail, теперь "Ливерпуль" нацелен на Штейдтена, который пришел в "Вест Хэм" только прошлым летом. За это короткое время Тим продал Деклана Райса за 105 миллионов фунтов и пригласив к "молотобойцам" Джеймса Уорд-Проуза, Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса.



Штейдтен обладал репутацией трансферного гуру еще в Германии, и успех "Байера" в этом сезоне является в том числе его заслугой. Также Тим поработал в "Вердере", который при нем подписал Кевина Де Брюйне и Сержа Гнабри.



В качестве альтернативы Штейдтену "Ливерпуль" рассматривает Ричарда Хьюза из "Борнмута". "Красные" уже сделали свои запросы, но активные переговоры начнут после закрытия трансферного окна.