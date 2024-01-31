Штейдтен — фаворит на роль нового спортивного директора "Ливерпуля"

Тим Штейдтен Фаворитом на роль нового спортивного директора "Ливерпуля" стал Тим Штейдтен из "Вест Хэма".

Напомним, в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается со своим главным тренером Юргеном Клоппом, а спортивный директора Йорг Шмадтке уходит еще раньше — после закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее "Ливерпуль" пытался договориться с Майклом Эдвардсом, но тот, несмотря на обещания дополнительной власти, отказался вернуться в клуб, который он покинул летом 2022.

Как сообщает Daily Mail, теперь "Ливерпуль" нацелен на Штейдтена, который пришел в "Вест Хэм" только прошлым летом. За это короткое время Тим продал Деклана Райса за 105 миллионов фунтов и пригласив к "молотобойцам" Джеймса Уорд-Проуза, Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса.

Штейдтен обладал репутацией трансферного гуру еще в Германии, и успех "Байера" в этом сезоне является в том числе его заслугой. Также Тим поработал в "Вердере", который при нем подписал Кевина Де Брюйне и Сержа Гнабри.

В качестве альтернативы Штейдтену "Ливерпуль" рассматривает Ричарда Хьюза из "Борнмута". "Красные" уже сделали свои запросы, но активные переговоры начнут после закрытия трансферного окна.


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, Штейдтен

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 16:00

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