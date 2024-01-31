Постекоглу больше не ожиданий приобретений
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не ожиданий других приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.
Ранее в январе "Тоттенхэм" приобрел защитника Раду Дрэгушина у "Дженоа", а также арендовал нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".
С переходом в "Тоттенхэм" все еще связывают полузащитника "Челси" Конора Галлахера и нападающего "Борнмута" Доминика Соланке, однако Постекоглу уже не надеется на это.
"Я бы сказал, это выглядит маловероятно. Я больше не ожидаю каких-либо приобретений. С расставаниями немного по-другому, потому что я не вполне в них участвую — там работают другие люди".
"Я бы сказал маловероятно по обоим фронтам, но я не буду ничего исключать", — цитирует Постекоглу Daily Mail.
31.01.2024 15:00
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А что он тогда ожиданий?
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