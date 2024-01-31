Ван Дейк: "Я полностью предан "Ливерпулю"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал не сомневаться в своей преданности мерсисайдскому клубу.

На днях Ван Дейк заявил, что "не знает", будет ли выступать за "Ливерпуль" после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера в конце сезона.



Это было воспринято как намек на то, что Ван Дейк может покинуть "Ливерпуль" вслед за Клоппом, однако сейчас Виргил дал ясно понять, что не помышляет об уходе из клуба, капитаном которого он является.



"Чтобы на 100 процентов это прояснить, скажу, что я полностью предан клубу. Я люблю этот клуб, я люблю его фанатов. Мои слова были совершенно вырваны из контекста".



"Дело не во мне, дело не в том, кто я такой. Дело в нас, и в этом плане ничего не изменилось. Пять дней назад мы даже не разговаривали о моем контракте, так что это немного глупо. Я всецело сосредоточен на том, чтобы сделать этот год очень особенным".



"Разумеется, пару дней назад было сделано громкое заявление, и это стало большим шоком для каждого из нас, кто связан с клубом".



"Я чувствовал то же самое, что чувствовали фанаты в тот самый момент. Но у нас есть наша работа".



"Мы хотим преуспеть, мы хотим добиться вещей, о которых мы мечтали на старте сезона. Мы в хорошем положении, поэтому давайте постараемся изо всех сил".



"Как я уже сказал в начале, не пытайтесь исказить мои слова. Я полностью предан клубу и люблю его. Люблю каждую секунду. Я являюсь капитаном, и мы постараемся изо всех сил. Посмотрим, как все сложится".



"Юрген — лишь человек, и он как отец для игроков в команде. Он был устойчивой фигурой так много лет, и будет странно не наблюдать его в следующем сезоне".



"Но я не хочу чересчур говорить об этом, потому что сезон в разгаре, и мы по-прежнему сосредоточены на вещах, которых хотим достичь", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.