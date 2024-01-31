Гвардиола посоветуется с семьей перед новым контрактом с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что посоветуется со своей семьей, прежде чем подпишет новый контракт с "Сити".

С момента своего назначения в "Сити" в 2016 году Гвардиола уже трижды продлевал свой контракт, от которого сейчас остается 18 месяцев.



В отличие от Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, Гвардиола полон сил, чтобы продолжать работу, и Хосеп вполне допускает, что заключит новую сделку с "горожанами".



"Мы должны будем посмотреть, каково поведение игроков, поддерживают ли они наши стандарты. В следующем году будет девять сезонов, как я здесь, и это большой срок. Продлевать после двух лет — это не одно и то же, что и продлевать после девяти. У нас еще много времени. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо".



"Обычно, когда я решаю продлить контракт, решение дается мне быстро. Я доверяю своим чувствам и инстинктам, а также в принятии решения участвует моя семья. Каждый раз, когда "Сити" предлагает мне новый контракт, это не занимает много времени. Если я чувствую себя нормально, если условия меня устраивают, если они хотят меня, тогда по рукам", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.