Онана собирается снова уйти из сборной Камеруна

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана собирается снова завершить карьеру в сборной Камеруна, чтобы сосредоточиться на выступлении за клуб.

Во время этого Кубка Африки Онана сыграл лишь один матч, пропустив три гола и не совершив ни одного сейва. Также Андре поссорился с президентом Камерунской федерации футбола Самюэлем Это'О.



Daily Mail ожидает, что конфликт Онана с Это'О приведет к тому, что Андре второй раз за 12 месяцев откажется от выступлений за национальную команду.



Впервые Онана отказался от выступлений за Камерун, когда был отчислен из сборной прямо во время Чемпионата Мира в Катаре в прошлом сезоне.



Онана вернулся в сборную уже после того, как перешел из "Интера" в "Юнайтед" за 47 миллионов фунтов прошлым летом.



Несмотря на то, что Онана является безусловным первым номером "Юнайтед" в этом сезоне, пропустив лишь один матч, к игре Андре регулярно возникают вопросы, и 27-летний камерунец хочет, чтобы его ничто не отвлекало, даже сборная.