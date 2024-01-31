Онана собирается снова уйти из сборной Камеруна

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана собирается снова завершить карьеру в сборной Камеруна, чтобы сосредоточиться на выступлении за клуб.

Во время этого Кубка Африки Онана сыграл лишь один матч, пропустив три гола и не совершив ни одного сейва. Также Андре поссорился с президентом Камерунской федерации футбола Самюэлем Это'О.

Daily Mail ожидает, что конфликт Онана с Это'О приведет к тому, что Андре второй раз за 12 месяцев откажется от выступлений за национальную команду.

Впервые Онана отказался от выступлений за Камерун, когда был отчислен из сборной прямо во время Чемпионата Мира в Катаре в прошлом сезоне.

Онана вернулся в сборную уже после того, как перешел из "Интера" в "Юнайтед" за 47 миллионов фунтов прошлым летом.

Несмотря на то, что Онана является безусловным первым номером "Юнайтед" в этом сезоне, пропустив лишь один матч, к игре Андре регулярно возникают вопросы, и 27-летний камерунец хочет, чтобы его ничто не отвлекало, даже сборная.


Метки Кубок Африки, Манчестер Юнайтед, Онана, сборная Камеруна

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 385

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavaukraine 31.01.2024 12:30 # slavaukraine
    Реально тупая обезьяна и тут цвет кожи не при чём.

    (ответить)

  2. xxa 31.01.2024 12:26 # xxa
    Онани с т в своем репертуаре

    (ответить)

  3. black-sumrak1990 31.01.2024 12:19 # black-sumrak1990
    Туда-сюда бегает, ни там не поиграл за сборную, ни тут не получается освоиться до конца.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: