Онана собирается снова уйти из сборной Камеруна
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана собирается снова завершить карьеру в сборной Камеруна, чтобы сосредоточиться на выступлении за клуб.
Во время этого Кубка Африки Онана сыграл лишь один матч, пропустив три гола и не совершив ни одного сейва. Также Андре поссорился с президентом Камерунской федерации футбола Самюэлем Это'О.
Daily Mail ожидает, что конфликт Онана с Это'О приведет к тому, что Андре второй раз за 12 месяцев откажется от выступлений за национальную команду.
Впервые Онана отказался от выступлений за Камерун, когда был отчислен из сборной прямо во время Чемпионата Мира в Катаре в прошлом сезоне.
Онана вернулся в сборную уже после того, как перешел из "Интера" в "Юнайтед" за 47 миллионов фунтов прошлым летом.
Несмотря на то, что Онана является безусловным первым номером "Юнайтед" в этом сезоне, пропустив лишь один матч, к игре Андре регулярно возникают вопросы, и 27-летний камерунец хочет, чтобы его ничто не отвлекало, даже сборная.
31.01.2024 12:00
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Реально тупая обезьяна и тут цвет кожи не при чём.
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Онани с т в своем репертуаре
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Туда-сюда бегает, ни там не поиграл за сборную, ни тут не получается освоиться до конца.
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