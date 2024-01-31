22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 31 сентября, тремя поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" одержал семь побед кряду с учетом всех соревнований, а дома не проигрывает уже 31 матч кряду. "Бернли" набрал только пять очков в 18 поединках этого сезона Премьер-Лиги против команд, которые не являются новичками дивизиона. "Бордовые" могут похвастать единственной победой в 31 последней встрече с "горожанами" во всех соревнованиях.



После возвращения в строй Эдерсона, Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Эрлинга Холанда лазарет "Сити" опустел.



Нападающий Давид Датро Фофана готов дебютировать за "Бернли". Йордан Байер, Сандер Берге, Аарон Рэмси и Ханнес Делькруа под вопросом.



ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 22:30



"Тоттенхэм" забивал в каждом из 33 последних матчей Премьер-Лиги. Победой 3:2 над "Ноттингем Форест" 20 января "Брентфорд" прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате. "Шпоры" проиграли только одну из девяти последних встреч с "пчелами" в чемпионате (3 победы, 5 ничьих).



Полузащитник "Тоттенхэма" Пап Матар Сарр возвращается с Кубка Африки в день матча. Точно пропускают матч Ив Биссума, Джовани Ло Чельво, Манор Соломон, Алехо Велис и Сон Хен Мин.



Среди потерь "Брентфорда" значатся Рико Генри, Аарон Хики, Серхио Регилон, Саман Годдос, Йоан Висса, Фрэнк Оньека, Брайан Мбемо и Кевин Шаде, но может вернуться Кристиан Нергор.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 23:15 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проигрывает уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду — с поражения 2:1 от "Тоттенхэма" в сентябре. "Челси" пропускал минимум дважды в каждом из пяти последних выездных поединков чемпионата. Каждая из семи последних встреч "красных" и "синих" во всех соревнованиях завершилась вничью.



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер, пропустивший кубковый матч против "Норвича", в порядке и готов играть. Тиаго Алькантара едва возобновил тренировки. Костас Цимикас, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Ватару Эндо и Мохамед Салах команде не помогут.



"Челси" будет вынужден обходиться без защитника Леви Колуилла, но Мало Гюсто и Кристофер Нкунку уже поправились. Николас Джексон спешит с Кубка Африки.