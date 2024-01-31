22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 31 сентября, тремя поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" одержал семь побед кряду с учетом всех соревнований, а дома не проигрывает уже 31 матч кряду. "Бернли" набрал только пять очков в 18 поединках этого сезона Премьер-Лиги против команд, которые не являются новичками дивизиона. "Бордовые" могут похвастать единственной победой в 31 последней встрече с "горожанами" во всех соревнованиях.
После возвращения в строй Эдерсона, Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Эрлинга Холанда лазарет "Сити" опустел.
Нападающий Давид Датро Фофана готов дебютировать за "Бернли". Йордан Байер, Сандер Берге, Аарон Рэмси и Ханнес Делькруа под вопросом.
ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 22:30
"Тоттенхэм" забивал в каждом из 33 последних матчей Премьер-Лиги. Победой 3:2 над "Ноттингем Форест" 20 января "Брентфорд" прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате. "Шпоры" проиграли только одну из девяти последних встреч с "пчелами" в чемпионате (3 победы, 5 ничьих).
Полузащитник "Тоттенхэма" Пап Матар Сарр возвращается с Кубка Африки в день матча. Точно пропускают матч Ив Биссума, Джовани Ло Чельво, Манор Соломон, Алехо Велис и Сон Хен Мин.
Среди потерь "Брентфорда" значатся Рико Генри, Аарон Хики, Серхио Регилон, Саман Годдос, Йоан Висса, Фрэнк Оньека, Брайан Мбемо и Кевин Шаде, но может вернуться Кристиан Нергор.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 23:15 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" не проигрывает уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду — с поражения 2:1 от "Тоттенхэма" в сентябре. "Челси" пропускал минимум дважды в каждом из пяти последних выездных поединков чемпионата. Каждая из семи последних встреч "красных" и "синих" во всех соревнованиях завершилась вничью.
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер, пропустивший кубковый матч против "Норвича", в порядке и готов играть. Тиаго Алькантара едва возобновил тренировки. Костас Цимикас, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Ватару Эндо и Мохамед Салах команде не помогут.
"Челси" будет вынужден обходиться без защитника Леви Колуилла, но Мало Гюсто и Кристофер Нкунку уже поправились. Николас Джексон спешит с Кубка Африки.
31.01.2024 11:00
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Последние комментарии:
Победа императоров!
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Поздновато конечно поставили матч.
Пенсы если честно не удобная команда, даже не знаю, кем будет взламывать Клопп этот трёхэтажный автобус. Из нападения ребята все подустали, есть надежда на Диаса, хотя по мне кто-то из защитников больше будет нацелен.
Вобщем посмотрим, не будем торопить события.
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Очевидно победы хозяев
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Че там по попускпулю?
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я календарь переверну и снова 31 сентября)
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Братики, привет!
Сегодня портовые смоктальщики из ЛГБТ-формирования «Чепухапыль» будут принимать кинжалы от ИМПЕРАТОРОВ!
Эти обмороки будут скулить после матча, что Клопу пора на выход не в конце сезона, а прямо сейчас!
Готовьте ротики, портовые мальчики, ехехехе
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Почик может припорковать автобусик, но все равно банда Топа возьмет вверх
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Можно сперва посмотреть матч КОРОЛЕЙ, а что там потом после него, какие виды помоев, это уже никому не интересно.
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