Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" пытался купить Кайседо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил несостоявшуюся покупку полузащитника Мойсеса Кайседо прошлым летом.

Прошлым летом "Брайтон" принял предложение "Ливерпуля" в 111 миллионов фунтов о покупке Кайседо, однако Мойсес отверг интерес "красных" и спустя считанные дни перешел в "Челси" за 115 млн. фунтов.



Клопп этим ничуть не расстроен, потому что "Ливерпуль" сэкономил денег на будущие приобретения, а проблему с опорной зоной закрыл приглашением Ватару Эндо из "Штутгарта" за 16 млн. фунтов.



"Мы были заинтересованы в Беллингеме, но затем осознали, что этому не бывать".



"Весь рынок 6-х номеров оказался перегрет. Два 6-х номера покинули наш клуб. Рынок накалился. Мы подумали, что нам, возможно, удастся заполучить Кайседо. Мы уже провернули это с Макаллистером ранее. Поэтому мы обратились насчет него, но он уже имел эмоциональное соглашение с "Челси" и Почеттино. У Лавиа были свои причины. И мы оказались там, где оказались".



"Затем мы нашли первоклассное решение для себя. Как я уже говорил, нам повезло. Мы нашли Ватару. Кроме того, мы всегда рассчитывали на Стефана (Байчетича), хотят в тот момент мы не понимали, что его травма такая тяжелая и что он вообще не будет играть. Мы знали, что Макка может сыграть на этой позиции. Дом (Собослали) всегда был на моем радаре".



"Если тебе удалось заполучить одну из своих целей за 100 миллионов фунтов, то на другую уже не останется денег. Для нас же эта дверь еще открыта. Поэтому нам повезло. Мы обратились к запасному сценарию, который сработал для нас", — цитирует Клоппа The Independent.