Артете понравилась стычка Уайта и Зинченко

Александр Зинченко и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему понравилась стычка своих защитников Бена Уайта и Александра Зинченко после победы 1:2 над "Ноттингем Форест" во вторник вечером.

Пропустив на предпоследней минуте без каких-либо на то предпосылок, "Арсенал" осложнил концовку матча Премьер-Лиги на "Сити Граунд", но все равно набрал три очка.

Празднования "Арсенала" после финального свистка оказались прерваны из-за стычки Уайта и Зинченко по поводу пропущенного "канонирами" гола, однако Артета ничуть не переживает по поводу этого инцидента.

"Я обожаю это, они требуют больше друг от друга, и они не рады тем, как они пропустили. В этом они и пытаются разобраться".

"Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо — счет должен быть крупнее".

"Они подстегивают друг друга, и они не рады пропускать. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильным и уважительным образом".

"Иногда после матча бывает эмоционально и жарко, но я обожаю, что игроки подстегивают друг друга и требуют совершенства", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Зинченко, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2024 08:00

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  1. superglor 31.01.2024 08:05 # superglor
    "Еще бы меня третьим взяли" - мечтательно сказал этот гелевый педик.

    (ответить)

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