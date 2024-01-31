Артете понравилась стычка Уайта и Зинченко
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему понравилась стычка своих защитников Бена Уайта и Александра Зинченко после победы 1:2 над "Ноттингем Форест" во вторник вечером.
Пропустив на предпоследней минуте без каких-либо на то предпосылок, "Арсенал" осложнил концовку матча Премьер-Лиги на "Сити Граунд", но все равно набрал три очка.
Празднования "Арсенала" после финального свистка оказались прерваны из-за стычки Уайта и Зинченко по поводу пропущенного "канонирами" гола, однако Артета ничуть не переживает по поводу этого инцидента.
"Я обожаю это, они требуют больше друг от друга, и они не рады тем, как они пропустили. В этом они и пытаются разобраться".
"Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо — счет должен быть крупнее".
"Они подстегивают друг друга, и они не рады пропускать. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильным и уважительным образом".
"Иногда после матча бывает эмоционально и жарко, но я обожаю, что игроки подстегивают друг друга и требуют совершенства", — цитирует Артету Sky Sports.
31.01.2024 08:00
Просмотров: 776
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Еще бы меня третьим взяли" - мечтательно сказал этот гелевый педик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий