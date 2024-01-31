ПСЖ готов возобновить интерес к Рэшфорду

ПСЖ готов возобновить свой интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

Достоверно известно, что ПСЖ пытался купить Рэшфорда еще летом 2022, однако тогда Маркус отверг интерес французского гранда.



Рэшфорд великолепно отыграл сезон 2022/23, забив 30 голов во всех соревнованиях и получив от "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Однако неудачи этого сезона могут заставить Рэшфорда вновь задуматься об уходе из "Юнайтед". Маркус забил лишь четыре гола, а на прошлой неделе навлек гнев боссов своего клуба из-за своих похождений в Белфасте.



По информации i News, ПСЖ внимательно следит за ситуацией вокруг Рэшфорда, рассматривая 26-летнего англичанина в качестве замены для Килиана Мбаппе, который собирается покинуть Париж свободным агентом в конце сезона.



Кроме того, сэр Джим Рэтклифф, который вскоре будет подтвержден совладельцем "Юнайтед", собирается установить самые высокие стандарты на поле и за его пределами, и Рэшфорд может стать показательным примером того, как будет вести себя новый режим.