У МЮ появится новый спортивный директор в ближайшие недели

Сэр Джим Рэтклифф надеется назначить нового спортивного директора в "Манчестер Юнайтед" в ближайшие недели.

Рэтклифф все еще ждет, когда Премьер-Лига одобрит сделку по приобретению им 25% акций "Юнайтед", однако фактически сэр Джим уже приступил к управлению футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



Первым большим решением Рэтклиффа в "Юнайтед" стало назначение Омара Беррады на должность исполнительного директора.



Как сообщает The Telegraph, также Рэтклифф и его соратники по Ineos ищут спортивного директора, и в данный момент эти поиски сузились до двух кандидатов.



Имена этих двух кандидатов не раскрываются, однако прежде с работой в "Юнайтед" связывали Дэна Эшуорта из "Ньюкасла", Дуги Фридмена из "Кристал Пэлас", Пола Митчелла из "Монако", Андреа Берту из "Атлетико", Кристиано Гвинтоли из "Ювентуса", Ли Конгертона из "Аталанты", а также находящихся без клуба Джулиана Уорда, Фредерика Массару и Паоло Мальдини.



Ожидается, что участие в выборе спортивного директора для "Юнайтед" примет Беррада, в руках которого также будет судьба главного тренера Эрика Тен Хага.



Что касается Джона Мерто, который сейчас трудится спортивным директором "Юнайтед", то его роль и полномочия будут понижены.