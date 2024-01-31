"Арсенал" удержал победу в Ноттингеме

Слегка смазав концовку, "Арсенал" все же одержал победу 1:2 в гостях у "Ноттингем Форест".

Относительно безголевого матча против "Бристоль Сити" в Кубке Англии в старте у "лесников" появились Харри Тоффоло, Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт, заменив Нуну Тавареша, Райана Йетса и Каллума Хадсон-Одои.



В стартовый состав "канониров" вернулись Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли, заменив Леандро Троссарда и Кая Хаверца по сравнению с победой 5:0 над "Кристал Пэлас".



В первом тайме "Арсенал" более чем в четыре раза превзошел своего соперника по владению мячом. "Форест" сидел возле своих ворот, но слишком не прижимался.



Создавать моменты при столь закрытой манере игры соперника гостям было очень непросто. Лучший свой шанс в первом тайме они имели на 44-й минуте, когда после удара Букайо Сака и рикошета мяч прошел рядом со штангой. Было у "канониров" еще несколько неточных попыток пробить, хотя и не столь опасных.



С началом второго тайма "Арсенал" усилил натиск. Первый тревожный звоночек прозвучал для "Форест" на 57-й минуте, когда Габриэль Жезус пробил в штангу.



А вот своим вторым шансом Жезус воспользовался. На 65-й минуте бразилец закатил мяч между ног Мэтту Тернеру почти с нулевого угла — 0:1.



Хозяева стали раскрываться, но лишь нарвались на результативную контратаку на 72-й минуте. Жезус с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на Сака, а Букайо подработал мяч и пробил низом — 0:2.



После второго гола игра совершено успокоилась. "Арсенал" уже не хотел напрягаться, а у "Форест" ничего не получалось.



Тем не менее, это был еще не конец. На предпоследней минуте основного времени Тайво Авоньи подкараулил отскок мяча в районе 11-метровой отметки и поразил ворота Давида Райи — 1:2.



Заключительные минуты получились очень напряженными для гостей. Хозяева владели инициативой, но шансов уйти от поражения не создали.



"Форест" неплохо провел первый тайм, почти ничего не позволив создать "Арсеналу". Однако после перерыва "канониры" активизировались, и сдержать такого соперника "лесники" уже не смогли.



"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче