"Манчестер Юнайтед" оштрафовал своего нападающего Маркуса Рэшфорда на 650,000 за похождения в Белфасте.

Напомним, Рэшфорд пропустил тренировку "Юнайтед" в прошлую пятницу, сославшись на плохое самочувствие. В результате Маркус был отстранен от участия в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье.



Этому предшествовала поездка Рэшфорда в Белфаст, где Маркус веселился в ночном клубе и посетил паб, утратив контроль за своим состоянием и временем.



Издание The Sun даже публикует интервью с 30-летней официанткой, которую Рэшфорд позвал в ночной клуб с собой. По ее словам, Маркус на протяжении 12 часов пил текилу и просто отключился в три ночи.



В понедельник у Рэшфорда вместе со своим братом и агентом состоялся серьезный разговор на базе в Каррингтоне. С Маркусом побеседовал не только главный тренер Эрик Тен Хаг, но и спортивный директор Джон Мерто и даже сэр Дэйв Брейлсфорд, представляющий нового совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.



В итоге "Юнайтед" оштрафовал Рэшфорда на 650,000 фунтов, что является эквивалентом зарплаты за две недели. Одновременно Маркусу было сделано внушение о недопустимости подобного поведения в будущем.



"Юнайтед" ожидает от Рэшфорда не только соблюдения дисциплины, но и улучшения своей игры, потому что с начала сезона Маркус забил только четыре гола.



Если в остатке сезона Рэшфорд не оправдает ожиданий, "Юнайтед" вполне может задуматься о расставании со своим воспитанником.