Майкл Эдвардс отказался вернуться в "Ливерпуль"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс отказался вернуться в мерсисайдский клуб.

В данный момент "Ливерпуль" ищет замену не только своему главному тренеру Юргену Клоппу, но и спортивному директору Йоргу Шмадтке, который уходит из клуба после закрытия зимнего трансферного окна.



По информации журналиста Фабрицио Романо, в минувший уикенд "Ливерпуль" обратился к Эдвардсу, но Майкл отказался вернуться к "красным" — даже в более важной роли, нежели он занимал прежде.



Эдвардс покинул "Ливерпуль" летом 2022, после 11 лет на "Энфилде". В данный момент Майкл сосредоточен на собственных проектах и снова работать в каком-либо футбольном клубе не планирует.