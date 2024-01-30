Майкл Эдвардс отказался вернуться в "Ливерпуль"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс отказался вернуться в мерсисайдский клуб.
В данный момент "Ливерпуль" ищет замену не только своему главному тренеру Юргену Клоппу, но и спортивному директору Йоргу Шмадтке, который уходит из клуба после закрытия зимнего трансферного окна.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в минувший уикенд "Ливерпуль" обратился к Эдвардсу, но Майкл отказался вернуться к "красным" — даже в более важной роли, нежели он занимал прежде.
Эдвардс покинул "Ливерпуль" летом 2022, после 11 лет на "Энфилде". В данный момент Майкл сосредоточен на собственных проектах и снова работать в каком-либо футбольном клубе не планирует.
30.01.2024 23:00
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