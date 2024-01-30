"Лутон" приобрел Дайки Хасиоку
"Лутон" объявил о приобретении правого защитника "Сент-Трюйдена" и сборной Японии Дайки Хасиоки за 2 миллиона фунтов.
Ранее во вторник Хасиока прошел медобследование в "Лутоне", после чего заключил контракт до 2027 года с новичком Премьер-Лиги.
24-летний японец будет выступать за "Лутон" под 27-м номером, но до своего дебюта Дайки еще предстоит получить разрешение на работу в Англии.
Хасиока представлял "Сент-Трюйден" после своего переезда из Японии в декабре 2021. В этом сезоне Дайки сыграл 18 матчей за бельгийский клуб, забив два гола и отдав две результативные передачи.
30.01.2024 22:00
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