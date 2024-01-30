"Вилла" согласовала компенсацию за Моргана Роджерса

"Астон Вилла" согласовала компенсацию за вингера "Мидлсбро" Моргана Роджерса.

С самого начала Роджерс был целью номер один "Виллы" на январь, однако договориться по Моргану оказалось не так-то просто.



После нескольких отклоненных предложений "Вилле" все же удалось согласовать стоимость Роджерса в размере 16 миллионов фунтов, включая бонусы.



Таким образом, "Мидлсбро" получит внушительную прибыль, ведь сами "речники" только прошлым летом купили Роджерса у "Манчестер Сити" за 1 млн. фунтов. К слову, "горожанам" положена своя доля с этой сделки.



21-летний англичанин является ключевым игроком "Боро" в этом сезоне, забив два гола и отдав шесть результативных передач в 26 матчах.