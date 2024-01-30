Клопп призвал не переживать насчет будущего Ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет будущего своего капитана Виргила Ван Дейка.

После того, как Клопп объявил о своем уходе из "Ливерпуля" по окончании сезона, Ван Дейк выразил сомнения насчет того, что он будет играть за "красных" при другом тренере.



Медиа восприняли это как сигнал на готовность Ван Дейка покинуть "Ливерпуль" вслед за Клоппом, однако Юрген не видит здесь повода для беспокойства.



"Это совершенно нормально. Было ясно, что внешний мир не даст тебе ни секунды осмыслить это".



"Неделю назад никто не знал мою ситуацию. От их контрактов оставалось 18 месяцев, и никто не задавал вопросов, поэтому дайте нам перевести дух. Никому не нужно переживать".



"Пишите, что пожелаете. Этот клуб стабилен. Все будет в порядке, я на 100 процентов уверен в этом. Я бы рекомендовал сохранять спокойствие".



"Очень часто переживания фанатов не так велики, как могут думать медиа. Вы недооцениваете интеллект наших фанатов", — цитирует Клоппа Sky Sports.