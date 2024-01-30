"Вулверхэмптону" не удалось арендовать Бройю

"Челси" отклонил предложение "Вулверхэмптона" насчет аренды нападающего Армандо Бройи.

"Челси" готов к расставанию с Бройей в зимнее окно, но предпочитает постоянный трансфер или, на худой конец, аренду с обязательством по выкупу.



Как сообщает Evening Standard, выдвинутое "Вулверхэмптоном" предложение по аренде Бройи не предполагало последующего выкупа, поэтому "Челси" ожидаемо ответил отказом.



Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" — не единственный претендент на Бройю. Армандо также хотят "Фулхэм" и "Астон Вилла", поэтому вероятность ухода 22-летнего албанца из "Челси" до дедлайна 1 февраля сохраняется.



Продажа Бройи помогла бы "Челси" улучшить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей и дала бы "синим" возможность пригласить новичка.