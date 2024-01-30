Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Эрлинг Холанд готов сыграть против "Бернли" в среду.

Холанд не играет за "Сити" с начала декабря, когда он получил травму стопы, однако сейчас Эрлинг уже тренируется с полной нагрузкой и набрал достаточную форму для возвращения на футбольное поле.



"По всей видимости, он будет в заявке. Впервые после своего возвращения в строй".



"Эрлинг — важный игрок для нас. Он пропустил два месяца, но он хорошо себя чувствует. Сегодня у нас еще будет тренировка, но, по всей видимости, завтра он будет с нами".



"У нас нет травм — Ману (Аканджи) вернулся, хорошо тренируется, колено его больше не беспокоит. Также в строю Джон (Стоунс). Это лучшие новости".



"Сейчас начинается самая важная часть сезона. Кубок Англии, Лига Чемпионов не за горами и, конечно, Премьер-Лига — важно, чтобы каждый был доступен", — цитирует Гвардиолу The Independent.