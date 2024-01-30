"Пэлас" согласовал покупку Адама Уортона

"Кристал Пэлас" согласовал приобретение полузащитника "Блэкберна" Адама Уортона.

На прошлой неделе "Блэкберн" отклонил предложение "Пэлас" в 18.5 млн. фунтов о покупке Уортона, однако два клуба продолжили переговоры.



Как сообщает BBC, сейчас "Блэкберн" согласился отпустить Уортона в "Пэлас" за 18 млн. фунтов, однако за счет бонусов стоимость Адама может вырасти до 22 млн. фунтов.



Уже сегодня 19-летний англичанин, сыгравший 51 матч за родной "Блэкберн", отправится в Лондон, чтобы пройти медобследование в "Пэлас".