Рассмотрение апелляции "Эвертона" на снятие 10 очков начнется в среду

В среду начнется рассмотрение апелляции "Эвертона", который был наказан снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, в ноябре "Эвертон" подвергся крупнейшему в истории Премьер-Лиги снятию очков. Такому наказанию "ириски" были подвергнуты за превышение лимита убытков за трехлетний период.



"Эвертон" изначально признавал свою вину, однако строгость наказания шокировала мерсисайдский клуб, который воспользовался своим правом на апелляцию.



И уже завтра новая независимая комиссия начнет слушания по этому делу, чтобы к середине февраля вынести свой вердикт, сообщает BBC.



Отметим, недавно "Эвертон" был снова обвинен в нарушении правил ФФП, а значит с "ирисок" могут еще снять очки. Аналогичные претензии у Премьер-Лиги есть к "Ноттингем Форест".



В данный момент, с учетом 10 снятых очков, "Эвертон" занимает 17-ю позицию в Премьер-Лиге, находясь в одном балле над зоной вылета.