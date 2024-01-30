Артета: "У "Арсенала" один из самых коротких составов в Премьер-Лиге"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда вынуждена сражаться за титул Премьер-Лиги одним из самых коротких составов в дивизионе.

Второй сезон подряд "Арсенал" является реальным претендентом на титул. В данный момент "канониры" находятся в пяти очках от вершины таблицы Премьер-Лиги.

Однако из-за ситуации с правилами финансового фейр-плей "Арсенал" не смог позволить себе какое-либо усиление в зимнее трансферное окно, и для Артеты это обещает очень непростую вторую половину сезона.

"Наш состав является одним из самых коротких в Премьер-Лиге. В количественном отношении, особенно в определенных зонах, мы по-настоящему ограничены в выборе игроков".

"Подписать кого-нибудь в январе не было возможно. У нас нет ресурсов, чтобы улучшить состав так, как мы этого хотим, поэтому мы решили ничего не предпринимать", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, трансферы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 30.01.2024 16:03 # high-malvern
    За последние 5 лет Арсенал потратил больше всех в АПЛ(отрицательное сальдо -500млн.), но состав опять короткий. Ну как так-то?

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  2. chelsae88 30.01.2024 15:21 # chelsae88
    У педиков одни оправдания. Противно смотреть на это. Поскорее бы уже расформировали этот недоклуб.

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