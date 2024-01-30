Артета: "У "Арсенала" один из самых коротких составов в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда вынуждена сражаться за титул Премьер-Лиги одним из самых коротких составов в дивизионе.

Второй сезон подряд "Арсенал" является реальным претендентом на титул. В данный момент "канониры" находятся в пяти очках от вершины таблицы Премьер-Лиги.



Однако из-за ситуации с правилами финансового фейр-плей "Арсенал" не смог позволить себе какое-либо усиление в зимнее трансферное окно, и для Артеты это обещает очень непростую вторую половину сезона.



"Наш состав является одним из самых коротких в Премьер-Лиге. В количественном отношении, особенно в определенных зонах, мы по-настоящему ограничены в выборе игроков".



"Подписать кого-нибудь в январе не было возможно. У нас нет ресурсов, чтобы улучшить состав так, как мы этого хотим, поэтому мы решили ничего не предпринимать", — цитирует Артету Evening Standard.