Артета: "У "Арсенала" один из самых коротких составов в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда вынуждена сражаться за титул Премьер-Лиги одним из самых коротких составов в дивизионе.
Второй сезон подряд "Арсенал" является реальным претендентом на титул. В данный момент "канониры" находятся в пяти очках от вершины таблицы Премьер-Лиги.
Однако из-за ситуации с правилами финансового фейр-плей "Арсенал" не смог позволить себе какое-либо усиление в зимнее трансферное окно, и для Артеты это обещает очень непростую вторую половину сезона.
"Наш состав является одним из самых коротких в Премьер-Лиге. В количественном отношении, особенно в определенных зонах, мы по-настоящему ограничены в выборе игроков".
"Подписать кого-нибудь в январе не было возможно. У нас нет ресурсов, чтобы улучшить состав так, как мы этого хотим, поэтому мы решили ничего не предпринимать", — цитирует Артету Evening Standard.
30.01.2024 15:00
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За последние 5 лет Арсенал потратил больше всех в АПЛ(отрицательное сальдо -500млн.), но состав опять короткий. Ну как так-то?
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У педиков одни оправдания. Противно смотреть на это. Поскорее бы уже расформировали этот недоклуб.
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