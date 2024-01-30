"Пэлас" приобрел Даниэля Муньоса

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении правого защитника "Генка" и сборной Колумбии Даниэля Муньоса.

Пройдя медобследование, Муньос связал свое будущее с "Пэлас" до лета 2027. Подписанный контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Муньос начинал свою карьеру в "Атлетико Насьональ", самом успешном колумбийском клубе, а в Европу прибыл в 2020, присоединившись к бельгийскому "Генку".



Будучи защитником, Муньос обожает подключаться в атаку. В этом сезоне 27-летний колумбиец забил семь голов и отдал две результативные передачи.



Добавим, BBC оценивает трансфер Муньоса в 8 миллионов евро (6.8 млн. фунтов). Адаптироваться Даниэлю на "Селхерст Парк" поможет его соотечественник Джефферсон Лерма.