Олдридж: "Я знаю Алонсо — он на 100% захочет возглавить "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Джон Олдридж выразил уверенность, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо не откажется от работы в мерсисайдском клубе.

Алонсо считается фаворитом букмекеров на роль преемника для Юргена Клоппа, который на прошлой неделе объявил, что покидает тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



В свое время Алонсо провел пять сезонов за "Ливерпуль" в качестве игрока, и Олдридж чувствует, что Хаби идеально подходит "красным", несмотря на недостаток тренерского опыта.



"Не знаю, с чего и начать. Стивен Джеррард замечательно начал свою тренерскую карьеру, но в последний год или два все складывается не так, как он бы хотел, так что это, наверное, выступает против него".



"Хаби Алонсо оказался неожиданно успешен в Германии. То, что он сделал в Леверкузене, весьма невероятно. Я знаю Хаби, он абсолютно искренний парень. Он знает клуб, он любит клуб. У него отличные отношения с фанатами, и это чувство взаимно, учитывая его достижения в клубе".



"Захотел бы он эту работу? О, да, думаю, да. На 100%. Но не мне это говорить. Как-то он сказал, что у него нет опыта, но у Кенни Далглиша тоже не было опыта, когда он он брался за эту работу", — сообщил Олдридж Liverpool Echo.