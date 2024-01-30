Ширер: "Рэшфорд не может расходовать свой талант впустую"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер предупредил нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, что тот не может расходовать свой талант впустую.

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг отстранил Рэшфорда от матча Кубка Англии против "Ньюпорта" в воскресенье после того, как Маркус два дня веселился в ночном клубе в Белфасте.



Тен Хаг объяснил отсутствие Рэшфорда "внутренним делом" и пообещал "разобраться" с Маркусом, который был оставлен тренироваться в одиночестве на базе в Каррингтоне.



Проблемы с дисциплиной возникают у Рэшфорда не в первый раз, и Ширер опасается, что это может разрушить карьеру 26-летнего игрока сборной Англии.



"Если это "внутреннее дело", значит, думается, что-то случилось".



"Рэшфорд обладает огромным талантом. Мы уже видели, что он был подвергнут дисциплинарному взысканию в прошлом сезоне, когда он опоздал на командное собрание и впоследствии пропустил матч. Что-то не в порядке — либо у него дома, либо в его отношениях с клубом, потому что он не может продолжать делать это".



"Он не может расходовать свой талант впустую, это неправильно. Ему нужен строгий контроль, и ему нужен кто-нибудь, кто возьмет его и скажет ему: "Нельзя, чтобы в конце своей карьеры были вещи, о которых ты будешь сильно жалеть", — сообщил Ширер BBC.