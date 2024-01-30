У "Ливерпуля" есть шорт-лист из трех имен на замену Клоппу

"Ливерпуль" сформировал шорт-лист из трех основных кандидатов на замену своему главному тренеру Юргену Клоппу.

Владельцы "Ливерпуля" еще в ноябре узнали, что Клопп покинет клуб в конце сезона, а в прошлую пятницу Юрген сообщил о своем решении публике.



Как сообщает Sky Sport Germany, к настоящему моменту у "Ливерпуля" уже есть список из трех специалистов на замену Клоппу. Неудивительно, что первым в этом шорт-листе значится главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.



Помимо Алонсо, "Ливерпуль" также рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Роберто Де Дзерби. Первый из них с сентября 2023 тренирует сборную Германии, а второй в то же время возглавил "Брайтон".



42-летний Алонсо считается одним из перспективнейших молодых тренеров в Европе, а дополнительно привлекателен для "Ливерпуля" тем, что представлял клуб с "Энфилда" как игрок.



Сообщается, что контракт Алонсо с "Байером" позволяет Хаби беспрепятственно покинуть Леверкузен, если он получит предложение от кого-либо из своих бывших клубов: "Ливерпуля", "Реала" или "Баварии".