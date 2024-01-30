Онана возвращается в "Юнайтед" в четверг
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что завершивший выступление на Кубке Африки голкипер Андре Онана возвращается в расположение клуба в четверг.
Напомним, 27-летний Онана сыграл за "Юнайтед" против "Тоттенхэма" всего за день до старта сборной Камеруна на Кубке Африки.
Из-за плохой погоды частный самолет с Онана на борту был вынужден сесть в другом аэропорту, из-за чего Андре опоздал на первый матч камерунцев на турнире.
Онана сыграл второй матч камерунцев, но пропустил три гола и не совершил ни одного сейва. Поэтому на следующие два поединка Андре был переведен на скамейку запасных.
Однако в первом же матче плей-офф Камерун проиграл и вылетел с Кубка Африки, поэтому Алтай Байындыр, защищавший ворота "Юнайтед" в матче Кубка Англии против "Ньюпорта", вскоре вновь уступит свое место в воротах "красных дьяволов" Онана.
"Думаю, это был хладнокровный дебют (в исполнении Байындыра). Он совершил ряд хороших сейвов, так что это была очень хладнокровная игра. Думаю, в целом он может быть счастлив. Я доволен его игрой".
"Андре Онана вернется в четверг. Возможно, это первый раз за время моей работы главным тренером здесь, когда я могу выбрать сильнейший состав", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".
30.01.2024 10:00
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