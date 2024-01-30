"Лион" предложил 15 млн. фунтов за Бенрахму

"Вест Хэм" получил предложение от "Лиона" о покупке вингера Саида Бенрахмы в районе около 15 миллионов фунтов.

Как сообщает The Athletic, владелец "Лиона" Джон Текстор является поклонником таланта Бенрахмы еще со времен, когда Саид выступал за "Брентфорд".



"Вест Хэм" пока не ответил на предложение "Лиона", однако "молотобойцы" открыты к расставанию с 28-летним алжирцем, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл только 615 минут и не забил ни одного гола.



Бенрахма схлопотал красную карточку в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии против "Бристоль Сити" 16 января и с тех пор пока больше не выходил на футбольное поле.



Добавим, Бенрахма выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Брентфорда" в 2020 году. Сперва Саид присоединился к "молотобойцам" на правах аренды, а затем был выкуплен по сделке стоимостью 30 млн. фунтов.