Светская хроника за вторник

"Тоттенхэм" все еще может купить Конора Галлахера. Мигель Альмирон не уедет в Саудовскую Аравию. Маркус Рэшфорд устроил алкомарафон в Белфасте. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" задумываются о приглашении нападающего "Вильярреала" Мартина Брейтуэйта. (Marca)



"Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы сделать предложение о покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера на исходе зимнего трансферного окна. (The Times)



Полузащитник "Ньюкасла" Мигель Альмирон не перейдет в "Аль-Шабаб". Саудовский клуб отказался платить 30 миллионов фунтов, которые запросили "сороки" (The Guardian)



"Ньюкасл" исключает продажу в январе полузащитника Джо Уиллока, несмотря на интерес к игроку со стороны других клубов Премьер-Лиги. (The Sun)



"Фулхэм" и "Эвертон" сражаются за полузащитника "Брентфорда" Фрэнка Оньеку. (Evening Standard)



"Гранада" вновь договаривается по аренде вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (Manchester Evening News)



"Вест Хэм" вступила в переговоры по вингеру "Аль-Иттихада" Жоте после того, как не смогла заполучить Ибрахима Османа из "Норшелланна". (Evening Standard)



Побороться за Османа теперь собираются "Брентфорд" и "Брайтон". (Sky Sport Germany)



"Эвертон" и "Лутон" заинтересованы в нападающем "Аякса" Чубе Акпоме. (TEAMtalk)



Финансовая ситуация обязывает "Эвертон" кого-нибудь продан в январе. (i News)



"Лидс" сделал предложение по аренде защитника "Эвертона" Бена Годфри. (The Sun)



"Лион" хочет полузащитника "Ноттингем Форест" Ореля Мангаля. (L'Equipe)



"Саутгемптон" близок к аренде вингера "Борнмута" Дэвида Брукса. (HITC)



Другое



Во время поездки в Белфаст нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд устроил 12-часовой марафон по выпиванию текилы. (The Sun)



Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер "побелел и едва не потерял сознание", когда любовница сказал ему, что ждет от него второго ребенка. (The Sun)



Полиция арестовала 16-летнего подростка, который пронес опасный предмет на матч Кубка Англии между "Вест Бромвичем" и "Вулверхэмптоном". (Daily Mail)



Всего полиция произвела шесть арестов после дерби Блэк-Кантри в воскресенье. (Daily Star)