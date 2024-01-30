Переход Антонио Нусы в "Брентфорд" на грани срыва
Ожидавшийся переход вингера "Брюгге" Антонио Нусы в "Брентфорд" оказался под угрозой срыва.
В минувшее воскресенье "Брентфорд" достиг принципиальной договоренности о покупке Нусы за 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).
"Брентфорд" собирался разрешить 18-летнему норвежцу доиграть этот сезон в "Брюгге" на правах аренды.
Однако сейчас Sky Sports утверждает, что в заключительной стадии переговоров возникли сложности, и это открывает дверь для других клубов, чтобы попытаться перехватить Нусу.
Достоверно известно, что ранее в январе Нусой интересовался "Тоттенхэм", а прошлым летом переговоры насчет Антонио вел "Челси".
Добавим, в 28 матчах этого сезона за "Брюгге" Нуса забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
30.01.2024 07:00
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