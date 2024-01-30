Переход Антонио Нусы в "Брентфорд" на грани срыва

Ожидавшийся переход вингера "Брюгге" Антонио Нусы в "Брентфорд" оказался под угрозой срыва.

В минувшее воскресенье "Брентфорд" достиг принципиальной договоренности о покупке Нусы за 30 миллионов евро (25.6 млн. фунтов).



"Брентфорд" собирался разрешить 18-летнему норвежцу доиграть этот сезон в "Брюгге" на правах аренды.



Однако сейчас Sky Sports утверждает, что в заключительной стадии переговоров возникли сложности, и это открывает дверь для других клубов, чтобы попытаться перехватить Нусу.



Достоверно известно, что ранее в январе Нусой интересовался "Тоттенхэм", а прошлым летом переговоры насчет Антонио вел "Челси".



Добавим, в 28 матчах этого сезона за "Брюгге" Нуса забил четыре гола и отдал три результативные передачи.