Рэшфорд "взял на себя ответственность" за походы в ночной клуб

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" объявил, что дело с нарушением нападающим Маркусом Рэшфордом дисциплины было улажено.

Напомним, на прошлой неделе Рэшфорд два дня подряд провел в ночном клубе в Белфасте. В результате Маркус пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу, сославшись на плохое самочувствие.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не взял Рэшфорда на выезд к "Ньюпорту" в рамках Кубка Англии в воскресенье, заставив Маркуса заниматься в одиночестве в Каррингтоне и назвав случившееся "внутренним делом" клуба.

К счастью для Рэшфорда, судьба Джейдона Санчо его не постигнет. Маркус раскаялся за свои действия и понес наказание, суть которого "Юнайтед" не раскрывает. На этот клуб считает инцидент исчерпанным.

"Маркус взял на себя ответственность за свои действия. Дело было рассмотрено как внутренний дисциплинарный вопрос, который теперь закрыт", — гласит заявление "Юнайтед".

Sky Sports добавляет, что Рэшфорд будет доступен для участия в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в четверг вечером.


Метки Манчестер Юнайтед, прои, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2024 06:00

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  1. chelsea-69 30.01.2024 06:28 # chelsea-69
    Цена вопроса- недельная зп
    Нелегкая жизнь футболера в Англии

    (ответить)

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