МЮ, "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграют друг против друга в США летом
"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" договорились сыграть друг против друга в США во время предсезонного периода грядущим летом.
Только в июле 2023 "Юнайтед" и "Арсенал" играли друг против друга в Нью-Джерси. Команда Эрика Тен Хага тогда нанесла "канонирам" поражение 2:0 при полном аншлаге на трибунах.
Следующим летом "Юнайтед" и "Арсенал" устроят переигровку в Соединенных Штатах, а дополнительно каждая из двух команд сыграет против "Ливерпуля".
Как отмечает The Athletic, города, которые примут матчи грандов Премьер-Лиги, а также их точные даты еще не определены.
При этом английские топ-клубы не собираются ограничиваться матчами друг против друга. Например, "Юнайтед" будет обязан провести минимум одну товарищескую игру в Сан-Диего в рамках спонсорского контракта с Qualcomm.
Ожидается, что "Челси" и "Манчестер Сити" также посетят Америку в рамках своих предсезонных турне грядущим летом.
30.01.2024 00:05
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Техаской Народной Республике?)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий