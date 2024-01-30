МЮ, "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграют друг против друга в США летом

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль" договорились сыграть друг против друга в США во время предсезонного периода грядущим летом.

Только в июле 2023 "Юнайтед" и "Арсенал" играли друг против друга в Нью-Джерси. Команда Эрика Тен Хага тогда нанесла "канонирам" поражение 2:0 при полном аншлаге на трибунах.



Следующим летом "Юнайтед" и "Арсенал" устроят переигровку в Соединенных Штатах, а дополнительно каждая из двух команд сыграет против "Ливерпуля".



Как отмечает The Athletic, города, которые примут матчи грандов Премьер-Лиги, а также их точные даты еще не определены.



При этом английские топ-клубы не собираются ограничиваться матчами друг против друга. Например, "Юнайтед" будет обязан провести минимум одну товарищескую игру в Сан-Диего в рамках спонсорского контракта с Qualcomm.



Ожидается, что "Челси" и "Манчестер Сити" также посетят Америку в рамках своих предсезонных турне грядущим летом.