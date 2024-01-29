Артета хочет вывести "Арсенал" на новый уровень

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет вывести свой клуб на новый уровень.

Во время своей пресс-конференции в понедельник Артета опроверг слухи насчет своего ухода из "Арсенала" в конце сезона и насчет "Барселоны".



Артета находится у руля "Арсенала" уже 210 матчей, выиграв 124 из них, и Микель по-прежнему чувствует, что впереди у него еще много работы.



"Здесь предстоит еще многое сделать, и все мы разделяем эти амбиции. Мы хотим большего, мы не удовлетворены, и клуб хочет достичь нового уровня. Каждый здесь мыслит одинаково".



"Я всегда чувствовал, что это моя команда. Когда ты решаешь возглавить клуб, ты должен создать это ощущение".



"Мы на правильном пути, но мы все еще далеко от моего видения того, где этому клубу нужно быть. Мы преодолели ряд сложных моментов во время ковида, и это создало у меня веру то, что мы являемся правильными людьми, чтобы вести этот клуб вперед. Мы делаем это правильным образом", — цитирует Артету Sky Sports.