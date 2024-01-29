"Болтон" позаимствовал Калвина Рэмси у "Ливерпуля"
"Ливерпуль" отправил правого защитника Калвина Рэмси в "Болтон" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.
Напомним, первую половину сезона Рэмси провел в аренде в "Престоне", но по причине травм сыграл лишь два матча за клуб Чемпионшипа.
Теперь 20-летний шотландец попытается проявить себя уровнем ниже, в занимающем второе место в Лиге Один "Болтоне".
"Ливерпуль" и "Болтон" объединяют хорошие отношения — в прошлом сезоне "рысаки" помогли развить талант Конора Брэдли, другого правого защитника, который сейчас делает первые шаги в команде Юргена Клоппа.
29.01.2024 22:00
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