"Болтон" позаимствовал Калвина Рэмси у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" отправил правого защитника Калвина Рэмси в "Болтон" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

Напомним, первую половину сезона Рэмси провел в аренде в "Престоне", но по причине травм сыграл лишь два матча за клуб Чемпионшипа.



Теперь 20-летний шотландец попытается проявить себя уровнем ниже, в занимающем второе место в Лиге Один "Болтоне".



"Ливерпуль" и "Болтон" объединяют хорошие отношения — в прошлом сезоне "рысаки" помогли развить талант Конора Брэдли, другого правого защитника, который сейчас делает первые шаги в команде Юргена Клоппа.