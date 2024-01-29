Хау признал, что "Ньюкасл" не сможет совершить приобретений, никого не продав

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что его клуб не сможет совершить приобретений в январе, если никого не продаст.

Последние недели "Ньюкасл" выступает крайне ослабленным составом. С переходом к "сорокам" связывают многих игроков, но пока команда Хау остается без усиления.



Нюанс в том, что "Ньюкасл" находится под давлением правил финансового фейр-плей, и Хау морально готов лишиться кого-нибудь из ведущих игроков в ближайшие дни.



"Мне как главному тренеру хочется сохранить свой состав нетронутым и иметь возможность выставлять команду, которая выигрывает матчи".



"Но мы являемся стражами будущего клуба и хотим принимать правильные решения для будущего клуба и для ФФП. Мы не хотим нарушить ФФП".



"Учитывая это, я буду поддерживать решения, которые мы принимаем на долгосрочную перспективу и которые помогут клубу".



"Вероятность того, что мы останемся без приобретений, увеличивается с каждым прошедшим часом, потому что приближается дедлайн".



"Наверное, нам не удастся пригласить игрока, не лишившись другого игрока. Думаю, это было бы невозможно", — цитирует Хау The Independent.