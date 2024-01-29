Хейбьерг решил не уходить из "Тоттенхэма" в январе
Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг передумал уходить из "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Хейбьерг обычно проигрывает конкуренцию Иву Биссума и Родриго Бентанкуру на своей позиции, и ранее ожидалось, что Пьер-Эмиль может покинуть "Тоттенхэм" в январе.
У Хейбьерга было несколько предложений, в том числе от "Лиона", однако 28-летний датчанин решил доиграть сезон у "шпор".
"Несмотря на слухи и шумиху, игрок всегда был сосредоточен на том, чтобы помогать команде, тренерскому штабу и "Тоттенхэму".
"Игрок никогда не просил об уходе. Он очень амбициозен насчет "Тоттенхэма" и сборной Дании и продолжает совершенствоваться, как и всегда на протяжении всей своей карьеры. Мы говорим о сильной личности и сильном игроке".
"Он сосредоточен лишь на том, чтобы хорошо завершить сезон с "Тоттенхэмом" и быть как можно полезнее", — сообщил агент Ларс Халгрин Sky Sport Germany.
29.01.2024 20:00
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