Артета возмущен слухами насчет своего ухода из "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое возмущение слухами насчет своего ухода из лондонского клуба, заверив, что никуда не собирается.

Накануне в испанской прессе появились слухи о том, что Артета рассказал своему окружению о намерении оставить "Арсенал" в конце сезона. Возможным направлением для Микеля называлась "Барселона", которая прощается с Хави.

Артета яростно отвергает эти слухи и уверяет, что находится на "правильном месте". Микель уверен, что вопрос с его истекающим в следующем году контрактом будет решен в "правильное время".

"Нет. Это совершенно лживые новости. Я не знаю, откуда это исходит, но это совершенная неправда, и я очень расстроен этим".

"Я не мог поверить в это. У этой истории нет источников. Нужно быть осторожным, когда пишешь вещи таким образом, как это было сделано вчера".

"Я на правильном месте, и мне хорошо здесь. Я предвкушаю испытание с этим клубом, и нам еще предстоит проделать большой путь. У меня сильные отношения с руководством".

"Все происходит естественным образом. Когда наступит правильное время, мы проведем эти переговоры (о новом контракте) и найдем лучшее решение".

"Я осторожен, когда публично высказываюсь о личных вещах. Я не думаю, что кто-либо заслуживает слышать такие новости. Я всегда был прям и говорил обратное. Я очень счастлив, где нахожусь сейчас", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 434

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Последние комментарии:




  1. quavo 29.01.2024 19:08 # quavo
    Канешь, ща пепку трахнет на изи, конкурентов ноль

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  2. chelsae88 29.01.2024 19:07 # chelsae88
    Понимает, что кроме гей-клуба никому не нужен.

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  3. narcot 29.01.2024 19:04 # narcot
    не пойдёт в барсу? ага, верим

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