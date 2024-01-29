Артета возмущен слухами насчет своего ухода из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое возмущение слухами насчет своего ухода из лондонского клуба, заверив, что никуда не собирается.

Накануне в испанской прессе появились слухи о том, что Артета рассказал своему окружению о намерении оставить "Арсенал" в конце сезона. Возможным направлением для Микеля называлась "Барселона", которая прощается с Хави.



Артета яростно отвергает эти слухи и уверяет, что находится на "правильном месте". Микель уверен, что вопрос с его истекающим в следующем году контрактом будет решен в "правильное время".



"Нет. Это совершенно лживые новости. Я не знаю, откуда это исходит, но это совершенная неправда, и я очень расстроен этим".



"Я не мог поверить в это. У этой истории нет источников. Нужно быть осторожным, когда пишешь вещи таким образом, как это было сделано вчера".



"Я на правильном месте, и мне хорошо здесь. Я предвкушаю испытание с этим клубом, и нам еще предстоит проделать большой путь. У меня сильные отношения с руководством".



"Все происходит естественным образом. Когда наступит правильное время, мы проведем эти переговоры (о новом контракте) и найдем лучшее решение".



"Я осторожен, когда публично высказываюсь о личных вещах. Я не думаю, что кто-либо заслуживает слышать такие новости. Я всегда был прям и говорил обратное. Я очень счастлив, где нахожусь сейчас", — цитирует Артету Sky Sports.