"Вилла" вступила в борьбу за Бройю

Армандо Бройя "Астон Вилла" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройе.

Ранее днем появилась информация, что "Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сражаются за Бройю, который вполне может покинуть "Челси" на исходе зимнего трансферного окна.

Как сейчас сообщает talkSPORT, интерес к Бройе также обозначила "Астон Вилла", и у бирмингемского есть козырь в рукаве.

Дело в том, что со стороны "Челси" существует встречный интерес — к 20-летнему нападающему "Виллы" Джону Дурану, которого "синие" рассматривают чрезвычайно перспективным игроком, но который из-за конкуренции с Олли Уоткинсом часто оказывается на скамейке запасных.

"Челси" открыт к продаже Бройи, но хочет минимум 35 миллионов фунтов за 22-летнего албанца.


Метки Астон Вилла, Бройя, Дуран, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. chelsae88 29.01.2024 19:08 # chelsae88
    В гей-клуб за 70 надо отдавать.

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  2. gucman 29.01.2024 18:47 # gucman
    Что они в нем увидели? Хз. Даже в этом полусыром Челси он никак себя не проявил, где всем шанс дают. Будем надеяться, что этот трансфер вместо продажи Галлахера.

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  3. monsieurgood 29.01.2024 18:42 # monsieurgood
    о, збс. продавайте.

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  4. hachidlo 29.01.2024 18:22 # hachidlo
    Продать наксуй. После травмы даже мяч принять не может. Ну или обменять на Уоткинса.

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