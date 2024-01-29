"Вилла" вступила в борьбу за Бройю

"Астон Вилла" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройе.

Ранее днем появилась информация, что "Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сражаются за Бройю, который вполне может покинуть "Челси" на исходе зимнего трансферного окна.



Как сейчас сообщает talkSPORT, интерес к Бройе также обозначила "Астон Вилла", и у бирмингемского есть козырь в рукаве.



Дело в том, что со стороны "Челси" существует встречный интерес — к 20-летнему нападающему "Виллы" Джону Дурану, которого "синие" рассматривают чрезвычайно перспективным игроком, но который из-за конкуренции с Олли Уоткинсом часто оказывается на скамейке запасных.



"Челси" открыт к продаже Бройи, но хочет минимум 35 миллионов фунтов за 22-летнего албанца.