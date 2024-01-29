"Вилла" вступила в борьбу за Бройю
"Астон Вилла" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Челси" Армандо Бройе.
Ранее днем появилась информация, что "Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сражаются за Бройю, который вполне может покинуть "Челси" на исходе зимнего трансферного окна.
Как сейчас сообщает talkSPORT, интерес к Бройе также обозначила "Астон Вилла", и у бирмингемского есть козырь в рукаве.
Дело в том, что со стороны "Челси" существует встречный интерес — к 20-летнему нападающему "Виллы" Джону Дурану, которого "синие" рассматривают чрезвычайно перспективным игроком, но который из-за конкуренции с Олли Уоткинсом часто оказывается на скамейке запасных.
"Челси" открыт к продаже Бройи, но хочет минимум 35 миллионов фунтов за 22-летнего албанца.
29.01.2024 18:00
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Последние комментарии:
В гей-клуб за 70 надо отдавать.
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Что они в нем увидели? Хз. Даже в этом полусыром Челси он никак себя не проявил, где всем шанс дают. Будем надеяться, что этот трансфер вместо продажи Галлахера.
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о, збс. продавайте.
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Продать наксуй. После травмы даже мяч принять не может. Ну или обменять на Уоткинса.
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