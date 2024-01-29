Майли заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Ньюкасла" Льюис Майли заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Майли является продуктом академии "Ньюкасла", дебютировав за первую команду в заключительный день сезона 2022/23. Тогда Льюис стал самым молодым дебютантом "сорок" в Премьер-Лиге.



С тех пор 17-летний англичанин сыграл 18 матчей за "Ньюкасл", включая три в Лиге Чемпионов, и утвердился важным игроком команды Эдди Хау.



Своим шансом, за который он ухватился обеими руками, Майли во многом обязан травмам конкурентов по позиции, а также дисквалификации Сандро Тонали.



Майли также стал самым молодым автором гола и самым молодым ассистентом за "Ньюкасл" в Премьер-Лиге, и в качестве награды игрок юношеской сборной Англии U-19 получил новый контракт со значительной прибавкой к зарплате.