Ван Дейк не уверен, что будет выступать за "Ливерпуль" без Клоппа
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не уверен, что будет выступать за мерсисайдский клуб без Юргена Клоппа.
В минувшую пятницу Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона. В прессе сразу же появились слухи, что это может подтолкнуть к уходу из клуба Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха.
От действующих контрактов всех трех перечисленных игроков остается 18 месяцев, но Ван Дейк не берется обещать, что останется хотя бы за пределы этого сезона.
"Буду ли я частью новой эры? Это большой вопрос. Я не знаю. У меня остается 18 месяцев? Это верно. Хорошо посчитано. Я не знаю".
"Заранее известно, что клубу предстоит проделать большую работу. Нужно заменить не только главного тренера, но и весь штаб. Так много вещей изменится. Мне очень интересно, какое направление будет избрано, а когда об этом будет объявлено, мы увидим нашу ситуацию. Мне особо нечего сказать насчет этого".
"Это будет конец эры Юргена Клоппа, и я являюсь ее частью — поэтому мне не нравится говорить об этом. Посмотрим, что случится в конце сезона. Надеюсь, мы добьемся успеха, о котором все мы мечтаем, и к тому времени у нас будет больше ясности насчет того, чего клуб хочет от будущего. Там и посмотрим", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.
Добавим, Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемтона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018. Прошлым летом Виргил принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Джордана Хендерсона.
29.01.2024 16:00
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Последние комментарии:
Как же полыхают пинсовские пердаки перед визитом на Энфилд) Не останавливайтесь! (с)
(ответить)
Какие же попуски на комментах. Ливерпуль как вам в рот давал так и будет.
СКРИНЬТЕ
(ответить)
смысл жизни зеропука - доставить дискомфорт челси
Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1
(ответить)
Лузерке не быть в топ-4 в след сезоне)
(ответить)
Смысл жизни хохлочмоньки - это Ливерпуль, Путин и РФ. Ахахаха
(ответить)
смысл жизни зеропука - доставить дискомфорт челси))))))))
(ответить)
если 95-100 минут мы сможем игнорировать уход тренера в конце сезона и сделаем все, чтобы доставить "Челси" как можно больше дискомфорта, то было бы замечательно. Знаю, люди понимают это, поэтому мне не нужно говорить. Но это был замечательный день во всех отношениях", — цитирует Клоппа The Guardian.
Источник: http://fapl.ru/posts/105501/
и этот лузерпук думает про челси, это у колбасных в крови даже когда они на 10м месте
(ответить)
Норм тут хохлочмонек плющит. Ахахаха
А когда ты узнаёшь, что в большинстве своём они фанаты Членсе, то всё становится на свои места. Достаточно посмотреть на украину и её обитателей и вопросы сразу отпадают.
(ответить)
29.01.2024 17:41 #
zaeba1l
Самое прикольное в том, что не Ливерпуль просится в ЛЧ.
А наоборот, ФИФА страдает от отсутствия Ливерпуля в турнире..
Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1
Фапл страдает от отсутствия мозгов в казахе...
(ответить)
ФИФА страдает от отсутствия Ливерпуля в турнире..
Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1#c7886654
(ответить)
ржачная ветка) спасибо уважаемым фапловчанам, что поднимают настроение!
(ответить)
Сколько ему будет, через эти 18 месяцев, 34? летом уже 33, пора прощаться и так.
(ответить)
баля, даю 100%, что именно ситуация с лавия и кайседо окончательно надломила клоппа, и он понял что лузерка ничего не может ему дать, когда он последнее отдает лузерке что может.
Он типо пытался там сделать вид, что ему похуй и типо рад что лузерка проебали кайседо, но мы то понимаем...уеххехехе, что это просто агония.
ЧЕЛСИ ОПЯТЬ развалил лузерку, как и всегда. Челси всегда палки в колеса лузерке ставил, ставит, и будет ставить походу))))
Джарард до сих пор просыпается в холодном поту, когда ему снится ЧЕЛСИ)
(ответить)
последний сезон Клоппа в Ливерпуле, а клуб даже в Лиге Чемпионов не играет.
(ответить)
Анекдот
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Живет в затерянном русском городке monsieurgood
Мечтает посетить Лондон, но боится обидеть соседей.
Поэтому он носит серую шинель и... боится что-то говорить.
Гоголь и Чехов всё рассказали про него.
(ответить)
Ну как я и сказал, Клопп уходит и часть игроков тоже следом уйдет.
Новому тренеру будет нелегко первые два сезона как минимум.
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29.01.2024 16:58 #
sausage
Пздц, тут вакханалия попусков всех мастей опять. У них уже Ливерпуль развалился и в середине таблицы) Все пенисы наружу полезли, будто траванули тараканов в пенсостане.
29.01.2024 17:15 #
zaeba1l
Анекдот
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Как-то sausage пошел в общественную баню.
Естественно в мужское отделение. Он же не гей.
Но когда зашел в парилку и увидел множество сосисок....
Он не смог себя сдержать...
Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1#c7886618
(ответить)
Анекдот
---------------------
Как-то sausage пошел в общественную баню.
Естественно в мужское отделение. Он же не гей.
Но когда зашел в парилку и увидел множество сосисок....
Он не смог себя сдержать...
(ответить)
Анекдот
-----------------
Идет как-то по торговому центру thegodfather и увидел...
В витрине аппарат который непонятно что делает,
а на табличке написано "MU-5".. Цена 5000 баксов.
Он звонит другу - Абу, помоги...
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Закончите анекдот..
(ответить)
Анекдот
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Идет как-то по лесу narcot с товарищами...
А на опушке труп..
Так ему и надо.. москалю проклятому - говорит narcot
- Эй, ты чего? - отвечают ему - этож bembo...
- Не знаю такого... Труп и труп.
(ответить)
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