Ван Дейк не уверен, что будет выступать за "Ливерпуль" без Клоппа

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не уверен, что будет выступать за мерсисайдский клуб без Юргена Клоппа.

В минувшую пятницу Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона. В прессе сразу же появились слухи, что это может подтолкнуть к уходу из клуба Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха.



От действующих контрактов всех трех перечисленных игроков остается 18 месяцев, но Ван Дейк не берется обещать, что останется хотя бы за пределы этого сезона.



"Буду ли я частью новой эры? Это большой вопрос. Я не знаю. У меня остается 18 месяцев? Это верно. Хорошо посчитано. Я не знаю".



"Заранее известно, что клубу предстоит проделать большую работу. Нужно заменить не только главного тренера, но и весь штаб. Так много вещей изменится. Мне очень интересно, какое направление будет избрано, а когда об этом будет объявлено, мы увидим нашу ситуацию. Мне особо нечего сказать насчет этого".



"Это будет конец эры Юргена Клоппа, и я являюсь ее частью — поэтому мне не нравится говорить об этом. Посмотрим, что случится в конце сезона. Надеюсь, мы добьемся успеха, о котором все мы мечтаем, и к тому времени у нас будет больше ясности насчет того, чего клуб хочет от будущего. Там и посмотрим", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.



Добавим, Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемтона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018. Прошлым летом Виргил принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Джордана Хендерсона.