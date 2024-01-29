Ван Дейк не уверен, что будет выступать за "Ливерпуль" без Клоппа

Виргил Ван Дейк и Юрген Клопп Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не уверен, что будет выступать за мерсисайдский клуб без Юргена Клоппа.

В минувшую пятницу Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона. В прессе сразу же появились слухи, что это может подтолкнуть к уходу из клуба Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда и Мохамеда Салаха.

От действующих контрактов всех трех перечисленных игроков остается 18 месяцев, но Ван Дейк не берется обещать, что останется хотя бы за пределы этого сезона.

"Буду ли я частью новой эры? Это большой вопрос. Я не знаю. У меня остается 18 месяцев? Это верно. Хорошо посчитано. Я не знаю".

"Заранее известно, что клубу предстоит проделать большую работу. Нужно заменить не только главного тренера, но и весь штаб. Так много вещей изменится. Мне очень интересно, какое направление будет избрано, а когда об этом будет объявлено, мы увидим нашу ситуацию. Мне особо нечего сказать насчет этого".

"Это будет конец эры Юргена Клоппа, и я являюсь ее частью — поэтому мне не нравится говорить об этом. Посмотрим, что случится в конце сезона. Надеюсь, мы добьемся успеха, о котором все мы мечтаем, и к тому времени у нас будет больше ясности насчет того, чего клуб хочет от будущего. Там и посмотрим", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.

Добавим, Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемтона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018. Прошлым летом Виргил принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Джордана Хендерсона.


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2310

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dexter 29.01.2024 17:59 # dexter
    Как же полыхают пинсовские пердаки перед визитом на Энфилд) Не останавливайтесь! (с)

    (ответить)

  2. b84 29.01.2024 17:59 # b84
    Какие же попуски на комментах. Ливерпуль как вам в рот давал так и будет.
    СКРИНЬТЕ

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 29.01.2024 17:57 # lexa-arsenal
    смысл жизни зеропука - доставить дискомфорт челси

    Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1

    (ответить)

  4. danny949494 29.01.2024 17:56 # danny949494
    Лузерке не быть в топ-4 в след сезоне)

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  5. xoce-moyp 29.01.2024 17:55 # xoce-moyp
    Смысл жизни хохлочмоньки - это Ливерпуль, Путин и РФ. Ахахаха

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  6. thegodfather 29.01.2024 17:53 # thegodfather
    смысл жизни зеропука - доставить дискомфорт челси))))))))

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  7. lexa-arsenal 29.01.2024 17:51 # lexa-arsenal
    если 95-100 минут мы сможем игнорировать уход тренера в конце сезона и сделаем все, чтобы доставить "Челси" как можно больше дискомфорта, то было бы замечательно. Знаю, люди понимают это, поэтому мне не нужно говорить. Но это был замечательный день во всех отношениях", — цитирует Клоппа The Guardian.



    Источник: http://fapl.ru/posts/105501/

    и этот лузерпук думает про челси, это у колбасных в крови даже когда они на 10м месте

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  8. xoce-moyp 29.01.2024 17:49 # xoce-moyp
    Норм тут хохлочмонек плющит. Ахахаха
    А когда ты узнаёшь, что в большинстве своём они фанаты Членсе, то всё становится на свои места. Достаточно посмотреть на украину и её обитателей и вопросы сразу отпадают.

    (ответить)

  9. hachidlo 29.01.2024 17:48 # hachidlo
    29.01.2024 17:41 #
    zaeba1l

    Самое прикольное в том, что не Ливерпуль просится в ЛЧ.
    А наоборот, ФИФА страдает от отсутствия Ливерпуля в турнире..

    Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1

    Фапл страдает от отсутствия мозгов в казахе...

    (ответить)

  10. thegodfather 29.01.2024 17:44 # thegodfather
    ФИФА страдает от отсутствия Ливерпуля в турнире..

    Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1#c7886654

    (ответить)

  11. skydreams 29.01.2024 17:42 # skydreams
    ржачная ветка) спасибо уважаемым фапловчанам, что поднимают настроение!

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  12. alexomck 29.01.2024 17:41 # alexomck
    Сколько ему будет, через эти 18 месяцев, 34? летом уже 33, пора прощаться и так.

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  13. thegodfather 29.01.2024 17:37 # thegodfather
    баля, даю 100%, что именно ситуация с лавия и кайседо окончательно надломила клоппа, и он понял что лузерка ничего не может ему дать, когда он последнее отдает лузерке что может.
    Он типо пытался там сделать вид, что ему похуй и типо рад что лузерка проебали кайседо, но мы то понимаем...уеххехехе, что это просто агония.

    ЧЕЛСИ ОПЯТЬ развалил лузерку, как и всегда. Челси всегда палки в колеса лузерке ставил, ставит, и будет ставить походу))))

    Джарард до сих пор просыпается в холодном поту, когда ему снится ЧЕЛСИ)

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  14. nightmare- 29.01.2024 17:33 # nightmare-
    последний сезон Клоппа в Ливерпуле, а клуб даже в Лиге Чемпионов не играет.

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  15. zaeba1l 29.01.2024 17:30 # zaeba1l
    Анекдот
    ------------------
    Живет в затерянном русском городке monsieurgood
    Мечтает посетить Лондон, но боится обидеть соседей.
    Поэтому он носит серую шинель и... боится что-то говорить.
    Гоголь и Чехов всё рассказали про него.

    (ответить)

  16. raven4uk 29.01.2024 17:27 # raven4uk
    Ну как я и сказал, Клопп уходит и часть игроков тоже следом уйдет.

    Новому тренеру будет нелегко первые два сезона как минимум.

    (ответить)

  17. thegodfather 29.01.2024 17:24 # thegodfather
    29.01.2024 16:58 #
    sausage

    Пздц, тут вакханалия попусков всех мастей опять. У них уже Ливерпуль развалился и в середине таблицы) Все пенисы наружу полезли, будто траванули тараканов в пенсостане.


    29.01.2024 17:15 #
    zaeba1l

    Анекдот
    ---------------------
    Как-то sausage пошел в общественную баню.
    Естественно в мужское отделение. Он же не гей.
    Но когда зашел в парилку и увидел множество сосисок....
    Он не смог себя сдержать...

    Источник: http://fapl.ru/posts/105506/?c=1#c7886618

    (ответить)

  18. zaeba1l 29.01.2024 17:15 # zaeba1l
    Анекдот
    ---------------------
    Как-то sausage пошел в общественную баню.
    Естественно в мужское отделение. Он же не гей.
    Но когда зашел в парилку и увидел множество сосисок....
    Он не смог себя сдержать...

    (ответить)

  19. zaeba1l 29.01.2024 17:13 # zaeba1l
    Анекдот
    -----------------
    Идет как-то по торговому центру thegodfather и увидел...
    В витрине аппарат который непонятно что делает,
    а на табличке написано "MU-5".. Цена 5000 баксов.
    Он звонит другу - Абу, помоги...
    ---------------
    Закончите анекдот..

    (ответить)

  20. zaeba1l 29.01.2024 17:12 # zaeba1l
    Анекдот
    -------------------------
    Идет как-то по лесу narcot с товарищами...
    А на опушке труп..
    Так ему и надо.. москалю проклятому - говорит narcot
    - Эй, ты чего? - отвечают ему - этож bembo...
    - Не знаю такого... Труп и труп.

    (ответить)

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