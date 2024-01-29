Почеттино высказался насчет лучшей позиции Палмера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что лучшая позиция Коула Палмера — просто быть на поле.

Матч 4-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" в минувшую пятницу (0:0) 21-летний Палмер начал на острие атак, отметившись лишь несколькими упущенными моментами.



Может показаться, что в роли созидателя атак Палмер, забивший 11 голов и отдавший шесть результативных передач за "Челси" в этом сезоне, выглядит эффективнее, но Почеттино отказывается участвовать в этих дискуссиях.



"На какой позиции я его предпочитаю? В данный момент я предпочитаю его на поле! Но осторожно — потому что после того, как он прочитает это, он может почувствовать, что будет играть всегда! Он все еще молод, ему нужно прибавить и продолжать играть таким образом".



"Думаю, он не может забивать в каждом матче. Если бы он делал это, мы бы, возможно, звали его не Коул Палмер, а Лео (Месси)".



"Дело не в его позиции — его потенциал огромен. Просто иногда ты забиваешь, а иногда — нет. Некоторые матчи удаются тебе лучше, чем другие, но он хорош".



"Это игрок, который может играть на различных позициях. Вы можете видеть и чувствовать, что его игра почти никогда не является предметом дискуссий, потому что он играет по-настоящему хорошо. Просто иногда он забивает, а иногда не забивает, но по ходу матча у него всегда есть удивительные моменты", — цитирует Почеттино Evening Standard.