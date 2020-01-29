"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сражаются за Бройю

"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" ведут переговоры с "Челси" о покупке нападающего "Челси" Армандо Бройи.

Несмотря на то, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино открыто говорит о своем желании сохранить Бройю и даже сравнивает того с капитаном сборной Англии Харри Кейном, боссы лондонского клуба готова принести Армандо в жертву своих интересов.



Продажа Бройи помогла бы "Челси" остаться в рамках правил финансового фейр-плей и обеспечила бы "синим" дополнительные средства на приглашение нападающего топ-уровня грядущим летом.



По информации Evening Standard, в данный момент "Фулхэм" и "Вулверхэмптон" являются двумя главными претендентами на Бройю, но оба надеются заплатить менее 35 миллионов фунтов за Армандо, тогда как "Челси" просит 50 млн. фунтов.



Ожидается, что переговоры продолжатся до самого трансферного дедлайна в четверг. "Челси" готов отпустить 22-летнего албанца также на условиях аренды с последующим выкупом.



Добавим, Бройя забил только два гола в 19 матчах этого сезона, начало которого он пропустил из-за серьезной травмы колена.