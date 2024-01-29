"Ньюкасл" сделал запрос насчет Джейкоба Рэмси

"Ньюкасл" сделал запрос насчет полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси.

22-летний Рэмси считается одним из перспективнейших молодых игроков "Виллы" и всей Англии, несмотря на то, что Джейкоб отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе команды Унаи Эмери в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает The Athletic, в услугах Рэмси заинтересованы многие клубы, в том числе из-за рубежа. За Джейкобом внимательно следят "Тоттенхэм" и "Бавария", но первым свой шаг сделал "Ньюкасл".



Правда, "Ньюкасл" находится в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей, и чтобы позволить себе постоянный трансфер Рэмси, "сорокам" придется кого-нибудь продать.



В данный момент "Вилла" готова рассмотреть предложения насчет своего воспитанника лишь в размере свыше 50 миллионов фунтов.