Уолкер подтвердил, что едва не перешел в "Баварию"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер подтвердил, что он был близок к переходу в "Баварию" прошлым летом.

Последние недели желтая пресса смакует подробности личной жизни Уолкера, который оказался вовлечен в любовный треугольник — или даже четырехугольник, если верить таблоидам.



Супруга футболиста Энни Килнер, с которой у них трое детей и которая беременна четвертым, выгнала Уолкера из дома, когда узнала о том, что любовница "горожанина" Лорен Гудмен недавно родила второго ребенка от Кайла.



Предвкушая грядущий скандал, Уолкер думал о том, чтобы прошлым летом уехать в Мюнхен, однако в итоге Кайл не посмел бросить свое многочисленное потомство.



"Я пытался сбежать. Хотел ли я уходить из "Сити"? Нет, конечно, я не хотел. Мы являемся лучшей командой в мире в данную минуту. Но это была возможность отдалиться от Англии и прессы, которая меня ждала".



"Я осознавал, что часики тикают. Я был очень близок к переходу. Мы вели разговоры. Я собирался перейти в отличный клуб, огромный клуб. Но в конце концов я не смог".



"Если бы я находился в Германии, когда все это случилось... Энни бы ушла, а я бы остался сам по себе в Германии. Моих детей не было бы рядом, я бы не мог с ними видеться. В наших отношениях боль и эмоции в данный момент, но я могу приезжать домой, отвозить детей в школу и моего мальчугана на футбольную тренировку", — сообщил Уолкер The Sun.