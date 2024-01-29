Клопп: "Это было эмоционально — я не сделан из дерева"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был полон эмоций во время матча 5-го раунда Кубка Англии против "Норвича".

Воскресный матч на "Энфилде" стал первым для "Ливерпуля" после публикации сенсационной новости об уходе Клоппа в конце сезона.



Болельщики "Ливерпуля" устроили невероятный прием Клоппу с помощью баннеров, плакатов, футболок и кричалок, и после победы 5:2 Юрген признался, что был тронут.



"Это было эмоционально, но должен был взять себя в руки, пускай это и не самая простая вещь. Я получил все эти сообщения, которые люди прислали мне. Я не сделан из дерева, поэтому я все понимаю. Не так давно я сказал: "Не пойте песню в честь меня во время матча". Как видите, люди уже перестали слушать меня, и это хорошо. Ну, и ладно. Мы выиграли матч, мы забили после этого (песни), так что причина моего суеверия исчезла. Это было замечательно".



"Это был первый матч (после объявления Клоппа об уходе), и я здесь не для того, чтобы говорить людям, что им нужно делать. Просто в среду нам играть снова, и если 95-100 минут мы сможем игнорировать уход тренера в конце сезона и сделаем все, чтобы доставить "Челси" как можно больше дискомфорта, то было бы замечательно. Знаю, люди понимают это, поэтому мне не нужно говорить. Но это был замечательный день во всех отношениях", — цитирует Клоппа The Guardian.