Тен Хаг: "Ньюпорт" ничего не создал"

После выхода в 1/8 финала Кубка Англии наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда ничего не позволила "Ньюпорту".

Победа 2:4 в гостях у команды четвертого английского дивизиона не далась "Юнайтед" легко. Забив два быстрых гола, затем "красные дьяволы" позволили своему сопернику сделать счет 2:2.



Тем не менее, попытки "Ньюпорта" оказывать сопротивление совершенно не впечатлили Тен Хага. Эрик убежден, что "Юнайтед" одержал чистую победу, несмотря на два пропущенных гола.



"Мы имели очень хорошие шансы, а у них не было ничего. Реально ничего, и затем они забили гол из ниоткуда", — сообщил Тен Хаг BBC.