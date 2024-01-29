Тен Хаг: "Ньюпорт" ничего не создал"

Эрик Тен Хаг После выхода в 1/8 финала Кубка Англии наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда ничего не позволила "Ньюпорту".

Победа 2:4 в гостях у команды четвертого английского дивизиона не далась "Юнайтед" легко. Забив два быстрых гола, затем "красные дьяволы" позволили своему сопернику сделать счет 2:2.

Тем не менее, попытки "Ньюпорта" оказывать сопротивление совершенно не впечатлили Тен Хага. Эрик убежден, что "Юнайтед" одержал чистую победу, несмотря на два пропущенных гола.

"Мы имели очень хорошие шансы, а у них не было ничего. Реально ничего, и затем они забили гол из ниоткуда", — сообщил Тен Хаг BBC.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Ньюпорт, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 907

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  1. chlesea88 29.01.2024 11:17 # chlesea88
    17 ударов, 7 в створ, не, ничего не создал

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  2. electric 29.01.2024 10:40 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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  3. ugunner4 29.01.2024 10:25 # ugunner4
    2-4 в люое время это качели в обе стороны, с везением одной из сторон. насколько же надо быть неуверенным в себе чтоб такую херню молоть

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  4. empry 29.01.2024 10:23 # empry
    Тебе не стыдно оправдываться за команду из четвертого дивизиона? Скажи еще, что запахло трофеем для МЮ.

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  5. apl-nash 29.01.2024 10:18 # apl-nash
    Ему из Нидерландов норм травку подвозят

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  6. w1 29.01.2024 10:02 # w1
    Обнимите этого лысого кто-нибудь десять раз

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