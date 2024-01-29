Тен Хаг: "Ньюпорт" ничего не создал"
После выхода в 1/8 финала Кубка Англии наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда ничего не позволила "Ньюпорту".
Победа 2:4 в гостях у команды четвертого английского дивизиона не далась "Юнайтед" легко. Забив два быстрых гола, затем "красные дьяволы" позволили своему сопернику сделать счет 2:2.
Тем не менее, попытки "Ньюпорта" оказывать сопротивление совершенно не впечатлили Тен Хага. Эрик убежден, что "Юнайтед" одержал чистую победу, несмотря на два пропущенных гола.
"Мы имели очень хорошие шансы, а у них не было ничего. Реально ничего, и затем они забили гол из ниоткуда", — сообщил Тен Хаг BBC.
29.01.2024 10:00
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Последние комментарии:
17 ударов, 7 в створ, не, ничего не создал
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КОРОЛЬ!!!
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2-4 в люое время это качели в обе стороны, с везением одной из сторон. насколько же надо быть неуверенным в себе чтоб такую херню молоть
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Тебе не стыдно оправдываться за команду из четвертого дивизиона? Скажи еще, что запахло трофеем для МЮ.
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Ему из Нидерландов норм травку подвозят
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Обнимите этого лысого кто-нибудь десять раз
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