Артета не планирует уходить из "Арсенала"

Микель Артета не планирует оставлять должность главного тренера "Арсенала" в конце этого сезона.

Если верить каталонскому изданию Sport, Артета, которого связывают с переходом в "Барселону", уже сообщил своему окружению о намерении покинуть "Арсенал" через четыре месяца.



Однако Sky Sports спешит выступить с опровержением, сообщая, что Артета намерен продолжить работу в "Арсенале", с которым у него остается еще целый год по контракту.



Артета начал свою тренерскую карьеру в 2016 году, повесив бутсы на гвоздь и сразу же став ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". А в декабре 2019 Микель получил свою первую самостоятельную роль, возглавив "Арсенал".



Под руководством Артеты "Арсенал" завоевал Кубок Англии и два Суперкубка Англии. Всего "канониры" выиграли 124 из своих 210 матчей при 41-летнем испанце.