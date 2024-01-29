Салаху не придется возвращаться на Кубок Африки

Сага с возможным возвращением нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на Кубок Африки закончилась, потому что сборная Египта вылетела с турнира.

Напомним, уже в своем втором матче за египетскую сборную на Кубке Африки 31-летний Салах получил травму задней поверхности бедра, после чего вернулся в "Ливерпуль" на лечение.



Салаха нещадно критиковали за это решение, однако Мохамед был готов воссоединиться со своей сборной, если бы та достигла финала проводимого в Кот-д'Ивуаре турнира.



Однако накануне египтяне завершили свое выступление на Кубке Африки, не сумев преодолеть 1/8 финала. Соотечественники Салах сыграли вничью 1:1 с ДР Конго, но уступили в серии пенальти со счетом 8:7.



Таким образом, теперь Салах может сосредоточиться на своем восстановлении, без оглядки на сборную. Финал Кубка Африки, к которому прогнозировалось возвращение Мохамеда, состоится 11 февраля.