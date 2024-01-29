Фернандеш напомнил партнерам по МЮ о важности Кубка Англии

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш напомнил своей команде о важности Кубка Англии.

Благодаря победе 2:4 над "Ньюпортом" из четвертого дивизиона в воскресенье "Юнайтед" достиг 1/8 финала Кубка Англии.



Кубок Англии представляется единственной реальной возможностью для "красных дьяволов" завершить сезон не с пустыми руками, и Фернандеш решительно настроен использовать этот шанс.



"Разумеется, это был не тот результат, как мы того хотели. Мы добились победы, как и хотели, но результат не идеален для нас".



"Мы не хотели пропускать голы. Соперник забил невероятный первый гол, замечательным ударом. У нас были возможности сделать счет 3:0, но когда ты ведешь 2:0, в такого рода матчах каждый хочет отличиться против тебя, и они получили свой гол. Порой мы принимали не самые лучшие для команды решения".



"Мы должны понять, что Кубок Англии — это наш шанс завоевать трофеи, и мы должны приложить все усилия, чтобы шаг за шагом, матч за матчем достичь финала".



"Мы знаем, что это необходимо, чтобы этот сезон выглядел не так плохо, как он выглядит. Нам нужно постараться завоевать этот трофей, потому что это важно для нас. Мы были здесь в финале в прошлом году, но, к сожалению, не завоевали трофей".



"Мы знаем, как много Кубок Англии значит для наших фанатов, для нашего клуба, для страны, поэтому мы знаем его важность, и он важен для нас тоже. Мы хотим попасть в финал и выиграть его", — цитирует Фернандеша The Independent.