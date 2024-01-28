Клопп призвал фанатов "Ливерпуля" забыть, что он уходит

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал фанатов своего клуба на время забыть, что он уходит в конце сезона.

Домашний матч 4-го раунда Кубка Англии против "Норвича" в воскресенье стал первым для "Ливерпуля" с момента, как Клопп шокировал футбольный мир своим заявлением об уходе из клуба.



Этот матч оказался наполнен баннерами, кричалками и прочими посланиями в честь Клоппа, который это, безусловно, оценил. Однако после победы 5:2 Юрген намекнул, что делать акцент на нем одном не обязательно.



"Атмосфера сегодня... Люди показали мне свои чувства, и это удивительно. Я обожаю это, и это абсолютно замечательно".



"В этом не было необходимости, потому что я и так знаю, что они чувствуют, но я не буду говорить им больше не делать этого. Люди могут делать, что пожелают, и я говорю это серьезно".



"Но, разумеется, нам нужна атмосфера на футбольном поле, и для этого нам требуются трибуны, которые думают не только о тренере".



"Мне очень жаль, что мне пришлось сделать это заявление и все такое, но что поделать. Теперь нам просто нужно ненадолго забыть об этом и хвататься за каждую свою возможность как безумцы".



"Это то, чего мы хотим, и следующая возможность будет у нас в среду", — цитирует Клоппа Evening Standard.